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Aksaray'daki okulun müdürü açığa alındı

Aksaray'da bir okulda otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili okul müdürü açığa alındı.

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Aksaray'da bir ilkokulda bazı velilerin otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıflarının kapatılmasını talep ettiği, hatta otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddia edildi.
 
Milli Eğitim Bakanlığı iddialar üzerine soruşturma başlattı. Otizmli çocukların aileleri, okul yönetimine ve bazı velilere tepki gösterdi.
 
Otizmli çocuklara ayrımcılık yapıldığı iddiası Ankara'nın da gündemindeydi. Olaya her kesimden sert tepki geldi.
 
Otizmli çocukların bulunduğu okuldaki iddialarla ilgili okul müdürü açığa alındı.
 
Kaynak: TRT Haber
 

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