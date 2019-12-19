İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9252
  • EURO
    6,596
  • ALTIN
    280.306
  • BIST100
    110575
Güncel

Akşehir'de trafik kazası: 2 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

AA19.12.2019  07:35 - Güncelleme: 19.12.2019  07:35

 

Rıdvan T. (45) yönetimindeki 34 CDT 423 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Atakent Kavşağı'nda Sait Açıkgöz idaresindeki 42 UB 454 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ticari araç, yol kıyısındaki bariyerlere çarparak durdu.

Ticari aracın sürücüsü Sait Açıkgöz ve eşi Emine Açıkgöz olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeleri Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otobüste bulunan yolcular başka bir otobüse nakledilirken, kapanan yol bir süre sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Türkiye oyunun dışına itilmek istendi ama planları bozdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Darbeci Sisi'den Türkiye karşıtı Akdeniz hamlesi
Darbeci Sisi'den Türkiye karşıtı Akdeniz hamlesi

Darbeci Sisi'den Türkiye karşıtı Akdeniz hamlesi

Ve kabul edildi! Trump'a kötü haber
Ve kabul edildi! Trump'a kötü haber

Ve kabul edildi! Trump'a kötü haber

‘Bana kralı gelsin ceza yazamaz' dedi... Gözaltına alındı
‘Bana kralı gelsin ceza yazamaz' dedi... Gözaltına alındı

‘Bana kralı gelsin ceza yazamaz' dedi... Gözaltına alındı

İyi halden salındı, altıncıyı öldürdü
İyi halden salındı, altıncıyı öldürdü

İyi halden salındı, altıncıyı öldürdü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.