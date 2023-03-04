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Akşener Altılı Masa'yı yıktı, Bakan Soylu'nun eski konuşması sosyal medyada viral oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp Altılı Masa'yı dağıtmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

4 Mart 2023 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Akşener Altılı Masa'yı yıktı, Bakan Soylu'nun eski konuşması sosyal medyada viral oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılığının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden viral oldu.

Akşener'le zamanında siyaset yaptığını belirten Soylu, "Biz ona hiç güvenmedik. Doğru Yol'da Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ı sattı bir günde. Sonra MHP'ye gitti. Devlet Bahçeli'ye. Bir günde MHP'yi sattı. Şimdi de 6'lı masayı devir devir gönderiyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor" demişti.

Bakan Soylu'nun bu açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.

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