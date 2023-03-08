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Akşener canlı yayında rezil oldu! Nereye bağlı olduğunu bilmiyormuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamayla rezil oldu. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan AFAD'ın nereye bağlı olduğunu bilmediğini söyleyen Akşener, 'Kime bağlı bilmiyorum. Bir zamanlar Başbakanlığa bağlıydı.' dedi.

8 Mart 2023 Çarşamba 03:02 - Güncelleme:
Akşener canlı yayında rezil oldu! Nereye bağlı olduğunu bilmiyormuş
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İYİ Parti lideri Akşener, katıldığı canlı yayın programında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hakkında açıklamalarda bulundu. Akşener'in AFAD'ın nereye bağlı olarak faaliyet gösterdiğini bilmediği ortaya çıktı.

"AFAD KAVRAMSAL OLARAK ÇOK İYİ BİR KURUM"

AFAD'ın kavramsal olarak çok iyi bir kurum olduğunu vurgulayan Meral Akşener, "AFAD'ın sahadaki yöneticilerine söyleyecek sözüm yok, çaresiz. 10 kişi ne yapabilir?" ifadelerini kullandı.

AFAD'IN NEREYE BAĞLI OLDUĞUNU BİLEMEDİ

Meral Akşener, AFAD'a yönelik konuştuğu sırada kurumun nereye bağlı olduğunu bilmediğini dile getirdi. Meral Akşener, "Kime bağlı bilmiyorum... Bir zamanlar Başbakanlığa bağlıydı" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!

İYİ Parti lideri Akşener'in AFAD'ın nereye bağlı olduğunu bilmemesine sosyal medyadan tepkiler geldi.

İşte o tepkilerden bazıları:

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