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Akşener, CHP ile köprüleri attı: Zıplama tahtanız olmayacağız! İmamoğlu'na ''ulaşım'' tepkisi

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'ye bir kez daha kapıları kapattı. Akşener, 'İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz' dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenen Akşener, 'Zıplama tahtanız olmayacağız' mesajı verdi. Konuşmasında büyükşehirlerde yaşanan ulaşım sorununa da değinen Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu'nu, 'Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar' sözleriyle eleştirdi.

6 Aralık 2023 Çarşamba 12:36 - Güncelleme:
Akşener, CHP ile köprüleri attı: Zıplama tahtanız olmayacağız! İmamoğlu'na ''ulaşım'' tepkisi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP ile ittifak yapıp yapmayacakları merak konusu olan İYİ Parti'de gözler Akşener'e dönmüştü. Akşener, yaptığı konuşmayla CHP ile köprüleri attı. Zehir zemberek sözlerle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak halinde oldukları CHP'ye kapıları kapatan Akşener, CHP'yi manda ve himaye tuzağı kurmakla suçladı.

Ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceklerini söyleyen Akşener, "Bu mücadeleyi başkalarının yazdığı senaryoya figüran olmadan, başkalarının siyasi kariyerlerine zıplama tahtası olmadan, özü başımıza birlikte hür ve müstakil olarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA SOĞUK DUŞ

Akşener konuşması sırasında özellikle büyükşehirlerde yaşanan ulaşım aksaklığını eleştirdi.

Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor." dedi.

"HER SEÇİM ÖNCESİ VAATLER BERLİN, PARİS..."

Akşener, "Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar." şeklinde konuştu.

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