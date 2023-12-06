İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP ile ittifak yapıp yapmayacakları merak konusu olan İYİ Parti'de gözler Akşener'e dönmüştü. Akşener, yaptığı konuşmayla CHP ile köprüleri attı. Zehir zemberek sözlerle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak halinde oldukları CHP'ye kapıları kapatan Akşener, CHP'yi manda ve himaye tuzağı kurmakla suçladı.

Ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceklerini söyleyen Akşener, "Bu mücadeleyi başkalarının yazdığı senaryoya figüran olmadan, başkalarının siyasi kariyerlerine zıplama tahtası olmadan, özü başımıza birlikte hür ve müstakil olarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde CHP ile ittifaka kapıyı kapatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:



"Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz."



"Ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz." pic.twitter.com/KcAR9KWAiT — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 6, 2023

İMAMOĞLU'NA SOĞUK DUŞ

Akşener konuşması sırasında özellikle büyükşehirlerde yaşanan ulaşım aksaklığını eleştirdi.

Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor." dedi.

"HER SEÇİM ÖNCESİ VAATLER BERLİN, PARİS..."

Akşener, "Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar." şeklinde konuştu.