Akşener ile Karamollaoğlu arasında 'maymuncuk' tartışması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, verdiği bir röportajda kullandığı "Anahtar partiyiz" söylemine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan, "Anahtar var, maymuncuk var" diye karşılık gelmişti. Karamollaoğlu'nun bu söylemini yanıtlayan Akşener, "Maymuncuk sadece kapıları açar. Biz anahtarız, hem açar hem kilitleriz." dedi.

İYİ Parti, Gaziler Haftası nedeniyle şehit ve gazi yakınlarına tur gezintisi düzenledi.Gazi ve şehit yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, program sonunda basının sorularını cevapladı.

"BİZ ANAHTARIZ, HEM AÇAR HEM KİLİTLERİZ"

Kadın gazetecilerin "Neden tüm tartışmalar İYİ Parti üzerinden yürütülüyor" sorusuna "İYİ Parti anahtar partidir" diye cevap verdiğini hatırlatan Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Anahtar var, maymuncuk var" söylemine ise şöyle cevap verdi: "Karamollaoğlu'nun söyleminin bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü maymuncuk sadece kapıları açar. Biz anahtarız, hem açar hem kilitleriz." dedi.