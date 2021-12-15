Akşener, İP'in HDP ile ilişkisini eleştiren engelli vatandaşı aşağıladı

15 Aralık 2021 Çarşamba 22:58 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 01:30

Meral Akşener Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafla bir araya geldi.

Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti.

"ASKERİMİZE KURŞUN SIKANLARLA YÜRÜYORSUNUZ"

Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

"HARİKA SEN BUNA DEVAM ET"

Akşener, bunun üzerine, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et." diyerek Aşçı'nın aldığı engelli maaşını aşağıladı.