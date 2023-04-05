Akşener, provokasyonu Meclis'e taşıdı! Mermileri sağa sola fırlattı

İYİ Parti İstanbul İl binasına isabet eden kurşunlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kirli siyasetine devam etti.
Parti binasına isabet eden kurşunların hırsız kovalayan bekçinin silahından çıktığının tespit edilmesine rağmen Akşener, çirkin üslubundan vazgeçmedi.
Yaşanan olayı "İYİ Parti'ye saldırı" şeklinde algı oluşturmaya çalışan Akşener, kürsünden hakaretler savurdu.
Gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen özür dilemeyeceğini söyleyen Akşener, yanında gtirdiği mermilerle provokasyona girişti.
Akşener, mermileri kürsüden sağa sola attı.