Akşener, Türkkan'a talimat mı verdi? ''Koş adama haddini bildir''

10 Kasım 2021 Çarşamba 02:44 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 02:45

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ağza alınmayacak hakarette bulunmasıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKKAN, AKŞENER'DEN TALİMAT MI ALDI?

Cevizoğlu, Türkkan'ın Akşener'den talimat alabilmiş olabileceğini ima etti. Cevizoğlu, olayın videosu döndüğü sırada şehit yakınının zaten polis tarafından uzaklaştırıldığını; o sırada da Türkkan'ın arkadan koşarak geldiğine dikkat çekti.



"O MAKAM KENDİSİNDEN YÜKSEKSE ONU SÖYLEMEZ BELKİ"

Sözlerine, "Birisi ona talimat mı verdi?" diyerek devam eden Cevizoğlu, "Verdiyse bunu Lütfü Bey söyleyebilir mi? Belki de söyleyemeyeceği birisi, 'ben yandım başkası yanmasın' diye. Kendisine talimat verildiyse koş adama haddini bildir biçimde. O makam kendisinden yüksekse onu söylemez belki. Onu söylemediği için de partiden ihraç edilmiyor, disiplin kuruluna verilmiyor olabilir belki. Şimdi ben Türkkan'ın yerinde olsam 'Bana birisi söyledi ben de boş bulundum gittim' derdim." ifadelerini kullandı.