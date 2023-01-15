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Akşener, yeni bir krizin fitilini ateşledi! Kılıçdaroğlu'na 2. ''Saraçhane'' operasyonu

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir 'Saraçhane' operasyonuna girişti. Akşener, İmamoğlu ile Saraçhane mitinginde birlikte olduğu fotoğrafları billboardlara astırdı.

15 Ocak 2023 Pazar 09:26 - Güncelleme:
Akşener, yeni bir krizin fitilini ateşledi! Kılıçdaroğlu'na 2. ''Saraçhane'' operasyonu
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Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını fırsata çevirerek adaylık PR'ına dönüştüren Meral Akşener, yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Akşener, İmamoğlu'nun adaylığını veto eden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir 'Saraçhane' operasyonuna girişti.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane mitinginde birlikte olduğu fotoğrafları billboardlara astırdı. Bununla da yetinmeyen Akşener'in İmamoğlu ile bir reklam filminde oynadığı ortaya çıktı.

Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ve CHP'yi itibarsızlaştırma başlığında çok ciddi bir siyasi operasyon çektiği dile getirildi.

Kılıçdaroğlu'nun bu duruma nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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