İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7608
  • EURO
    33,0904
  • ALTIN
    1970.61
  • BIST100
    9072.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akşener'den CHP'ye Hatay tepkisi: Milletin acısından rant devşiriyorlar
Güncel

Akşener'den CHP'ye Hatay tepkisi: Milletin acısından rant devşiriyorlar

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'ye yüklendi. Akşener, 'Hataylıların yaptığı protestoyu hazmedemeyip ‘Bunların kim olduğunu biliyoruz' dediler. Demokrasi havarilerine bakın. Sansürden sonra bunu da görmüş olduk.' dedi.

15 Şubat 2024 Perşembe 07:44 - Güncelleme:
Akşener'den CHP'ye Hatay tepkisi: Milletin acısından rant devşiriyorlar
ABONE OL

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasına 6 Şubat depremlerini anarak başladı. CHP'nin, Hataylıların CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik yaptığı protestoya değinen Akşener, "Hataylıların o tepkisi yaraları sarmak yerine milletin büyük acısından siyasi rant devşirmeye kalkanlara karşı bir tepkiydi" dedi. CHP'liler arasında Hataylılardan gelen tepkiyi hazmedemeyenlerin olduğunu söyleyen Akşener, "Hataylıların yaptığı protestoyu hazmedemeyip 'Bunların kim olduğunu biliyoruz' dediler. Demokrasi havarilerine bakın. Sansürden sonra bunu da görmüş olduk. Hadi biz rakibiz. Ama bunlar sadece bizim eleştirilerimizi değil, artık milletin eleştirilerini de kabul edemez olmuşlar" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.