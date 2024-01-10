Akşener'den CHP'ye yaylım ateşi: Biz bu partiyi yancılık yapmak için mi kurduk?

Genel Seçimler sonrasında muhalefette oluşan büyük kriz devam ediyor.

CHP'de Genel Başkanlık koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel'e geçti.

İYİ PARTİ "İSTİFALAR PARTİSİ" OLDU!

İYİ Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener koltuğunu korudu ama istifalar ve ayrılıklar bitmedi. İYİ Parti adeta "İstifalar Partisi" oldu.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN HER FIRSATTA KARŞILIKLI SALVOLAR

Son olarak 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi dağılan "Yedili Koalisyon" daha büyük bir kaosun içine düştü. Özellikle İYİ Parti ve CHP, "İttifak" ihtimali kalmayınca birbirine girdi.

Parti kurmayları ve üyeleri her fırsatta birbirlerine yönelik eleştirilerde bulunuyor.

AKŞENER'DEN CHP'YE SERT SÖZLER!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'da partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtıldığı programa katıldı.

Aday tanıtım töreninde konuşan Meral Akşener, seçimlere tek başlarına girdiklerini hatırlattı.

Akşener, "Biz seçime ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz. Şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış. Biz AK Parti'nin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk?" dedi.

"KABUL KARDEŞİM SUÇ BENİM!"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmelerinin ardından muhalefette suçlu arayışına girişildiğini aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"2023'te sistemi değiştirdik mi? Hayır. Kabul kardeşim suç benim. Herkes birbirine suç atmaya çalışıyor. Suç benim de ne değişiyor?"