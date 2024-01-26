CHP ile ittifak köprüleri atan ve yerel seçimlere müstakil girme kararı alan İYİ Parti'de belediye başkanı adayları açıklanmaya devam ederken Meral Akşener Erzurum'da açıklamalarda bulundu. Akşener yaptığı konuşmada PKK'nın partisi olan DEM Parti ile ittifak kuran ve onlardan oy dilenen CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Özgür Özel'in DEM'e yaptığı ziyaretlere gönderme yapan Akşener "DEM'lenmişlerin karşılarında hazır olda duruyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ittifak yapmasının ardından yerel seçimler öncesi köprüleri atan İYİ Parti'de çok sayıda ilin belediye başkan adayları açıklanıyor.

KARŞILARINA ADAY ÇIKARDI

Akşener "korkaklar" diyerek tepki gösterdiği CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısında aday çıkararak CHP ile ittifak yapmayacaklarına yönelik kararlılığını gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ayrıca DEM Parti'yi ziyaret ederek oy dilenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösterdi.

"EL SIKIŞIN DA GÖRELİM BAKALIM NEYMİŞ DÜNYA"

Akşener TBMM Grup Toplantısı'ndaki yaptığı konuşmada CHP'ye şu sözlerle seslendi:

İstediğiniz kadar zırlayın, bağırın, çağırın hür ve müstakil olarak gidip bu ülkede üçüncü yolu açıp bu milletin sesi olacağız ve kazanacağız. Çünkü hür ve müstakil olarak çıkmamız bazı şeyleri açığa çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk. Dürüst açık bir şekilde DEM Parti'yle el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var? Bizim seçmenimizde madem ki cebinizde duruyor, hadi bakalım el sıkışın, her yeri alın, görelim bakalım neymiş dünya."

CHP YANDAŞLARININ HEDEFİ İYİ PARTİ

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ, TELE1 canlı yayınında yaptığı konuşmada İstanbul'da belediye başkanı adayı olarak Buğra Kavuncu'yu açıklayan İYİ Parti'yi cumhuriyete ihanetle suçladı.

'İYİ PARTİ CUMHURİYETE İHANET EDİYOR'

İyi Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun karşısına rakip çıkarmasını hazmedemeyen Yanardağ, "İşte İYİ Parti'nin ihaneti buradadır. Demokrasiye, cumhuriyete, insan hak ve özgürlüklerine ihanet. İYİ Parti hiçbir yerde kazanamayacağını bildiği halde her yerde kendi adayını çıkarıyor. Çıkardığı her adayda Türkiye'nin cumhuriyetçi, demokratik muhalefetini bölme amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.

"DEM'Lİ KAFALARLA OLMAYACAĞIZ"

Akşener CHP'den gelen eleştiriler sonrası Erzurum'da yaptığı konuşmada PKK'nın partisi olan DEM Parti ile ittifak kuran CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Akşener "O Meclis'te sayın Öcalan diye konuşuyor o DEM'li kafalılar. DEM'li kafalılardan oy bekleyen DEM'lenmişlerin karşılarında hazırolda duruyor." ifadelerini kullandı.