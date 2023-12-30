Genel seçim öncesi abla-kardeş açıklamaları yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında adeta savaş yaşanıyor.

AKŞENER "SAVAŞ İLANI" KABUL ETMİŞTİ

Son olarak, İYİ Parti'den istifa eden İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmişti. Yaşananların ardından çok sert açıklama yapan Akşener, "Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" demişti.

İMAMOĞLU'NDAN MERAL AKŞENER'E SERT CEVAP: HADDİNİ AŞIYOR

Ekrem İmamoğlu ise kendisine savaş ilan eden Meral Akşener'e sert çıkmıştı. İmamoğlu "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray Spor Salonu'nda partisinin Aksaray Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Akşener burada yaptığı konuşmada 2023 genel seçimlerinde başarıyı yakalayamadıkları konusunda özeleştiride bulunduklarını söyledi.

"O ELLERİ PARÇALAYACAĞIM"

Akşener, partilerinin içerisine kadar uzanan ellerin olduğunu, o elleri parçalayacağını ifade etti.

Kendilerinin hiçbir partinin iç işlerine karışmadığını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"CHP'nin kongresine karıştığım iddia edildi, tek bir kelime bile etmedim. Beni ve bizi ilgilendirmez, ayıptır, günahtır. Allah var, sopa ve dayak yedik, böyle olmamıştı. Böylesine aleni bir biçimde ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı ve ettirildiği bir dönem hiç yaşamadık. İnsanlar geçer gider, dürüstlük ve ahlak kalır. Ülkemiz, memleketimiz ebet müddet olduğu gibi partimiz de inşallah öyle olacak. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum, bahane kabulüm yoktur."