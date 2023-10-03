Akşener'den ittifak isteyen İYİ Partililere gözdağı: Gereğini yaparız

Seçim yenilgisi sonrasında CHP ile İYİ Parti arasında ipler gerildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 'gizli' protokol imzalaması İYİ Parti kanadını bir hayli kızdırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında yerel seçimleri işaret eden 81 ilde kendi adaylarıyla vatandaşın karşısına çıkacaklarını belirtip Akşener, "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza gireceğiz. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız." diye konuştu.

"İTTİFAK İSTEYENE GEREĞİNİ YAPARIZ"

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV yayınında Meral Akşener öncülüğünde düzenlenen yemekte, '81 ilde ayrı aday' kararının 'geri dönülmez şekilde' kabul edildiğini açıkladı.

Akşener'in, bu konuda farklı düşünen ve ittifak isteyen İYİ Partililere gözdağı verdiğini belirten Saymaz, "'Bu konuda farklı düşünenler partinin görüşüne aykırı davranır ve gereği yapılır' denildi." ifadelerini kullandı.

Saymaz konuya ilişkin verdiği kulis bilgisinde şunları dile getirdi:

"İYİ Partililer şu an yemekteler ve Akşener liderliğinde toplandılar. Orada ortaklaşa, 'Amasız, fakatsız geri dönülmesi mümkün olmayacak şekilde 81 ilde tek başımıza giriyoruz' kararı alındı.

Ardından 'Bu konuda farklı düşünen varsa partinin görüşüne aykırı davranır ve gereği yapılır' görüşünde uzlaşıldı.

Bu karar ortaya kondu. Ankara ve İstanbul'u da kattılar."