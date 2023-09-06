İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8008
  • EURO
    28,7885
  • ALTIN
    1659.58
  • BIST100
    8236.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akşener'den Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Ankara'da bir araya gelecekler
Güncel

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Ankara'da bir araya gelecekler

Seçim hezimetinin ardından eski ortağı CHP'ye ve CHP'nin fondaş medyasına öfke kusan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşecek. İkili arasındaki görüşmenin içeriğine dair iki partiden de bilgi paylaşılmazken, CHP'nin dışlandığı yeni bir 'üçüncü yol ittifakının' gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

Sabah6 Eylül 2023 Çarşamba 07:50 - Güncelleme:
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Ankara'da bir araya gelecekler
ABONE OL

Ankara bugün kritik bir buluşmaya sahne olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak ortağı CHP'yi sert bir dille eleştirmesinin ardından gözler Akşener'in yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğine kilitlenmişti. Yerel seçim kapsamında Akşener bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ağırlayacak.

28 Mayıs seçimlerinin ardından eski ortağı CHP'ye ve CHP'nin fondaş medyasına öfke kusan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 14.00'da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ağırlayacak.

Sabah'ın haberine göre, İkili arasındaki görüşmenin içeriğine dair iki partiden de bilgi paylaşılmazken, CHP'nin dışlandığı yeni bir "üçüncü yol ittifakının" gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

Seçimlerin ardından yaptığı her konuşmada CHP'den bağımsız olarak kendilerine yeni bir yol çizmek istediklerini vurgulayan Meral Akşener, 26 Ağustos'ta Afyon'da "Kuyruk siyasetine hayır" diyerek eski ortağında soğuk duş etkisine neden olmuştu.

İYİ Parti'nin desteği olmadan İstanbul ve Ankara'yı elinde tutması zor gözüken CHP'de yeni formüller tartışılırken, Memleket Partisi kanadından sürpriz bir hamle geldi.

İNCE'NİN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Bugün saat 14.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile bir araya gelecek olan Muharrem İnce'nin "üçüncü yol ittifakı" seçeneğini de gündeme taşıyacağı iddia ediliyor.

Kritik görüşmenin ardından İnce'nin basın mensuplarına açıklama yaparak merak edilen soruları yanıtlayacağı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.