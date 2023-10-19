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Akşener'den pişmanlık itirafı: Kılıçdaroğlu yerine keşke ben aday olsaydım

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım. Keşke aday ben olsaydım ama onlar oldu. Ben iddialı bir partinin genel başkanıyım cumhurbaşkanı adayı olmayı istemez miyim?' dedi.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 18:43 - Güncelleme:
Akşener'den pişmanlık itirafı: Kılıçdaroğlu yerine keşke ben aday olsaydım
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmalarını başlatmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. Burada partililerle bir araya gelen Akşener, Cumhurbaşkanlığı Seçim sürecini de değerlendirdi.

"BİR GENEL BAŞKANA YAKIŞMAYACAK BİR CÜMLE KURACAĞIM"

Akşener, "2023 yılına geldik. Hem Sayın Mansur Yavaş hem de Sayın Ekrem İmamoğlu son derece popüler oldular. Vatandaşın cumhurbaşkanı adayı tercihi bu iki arkadaşımız oldu. Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım. Keşke aday ben olsaydım ama onlar oldu. Ben iddialı bir partinin genel başkanıyım cumhurbaşkanı adayı olmayı istemez miyim? Dünyanın en şerefli işlerinden biri. Seçmen nezdinde iki arkadaşımızın kabulü çok daha yüksek oldu. Yani o 6 kişinin oturduğu masada herkesten önde oldu. Sonuç itibariyle vatandaşlardan aldığım bilgileri bildirdim. Bildiğiniz şeyler oldu. Arkadaşlarımız da netice itibariyle, 'Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız. Yardımcı olmaya razıyız' dediler ve seçime Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile gittik" dedi.

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