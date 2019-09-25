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Akşener'den şaşırtan açıklama: HDP ile CHP arasında ilişki var mı bilmiyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'CHP ile HDP arasında herhangi bir iletişim, ilişki var mı bilmiyorum.' sözleri şaşkınlığa neden oldu.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener'in, HDP-CHP ittifakından haberinin olmadığını söylemesi, şaşkınlığa neden oldu.
 
HDP ile CHP, yerel seçimlerde başta İBB olmak üzere birçok belediye için açık ittifak yapmıştı. Altaylı'nın Akşener'e CHP ile HDP arasındaki yakınlıkla ilgili sorusuna yanıt veren Akşener, ''CHP ile HDP arasında herhangi bir iletişim, ilişki var mı bilmiyorum.'' dedi.
 
Akşener, yerel seçimlerde İP, HDP, SP, CHP ittifakıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'nun, görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanan HDP'lileri ziyaret etmesi ile ilgili de, ''Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ziyaret kendisini bağlar.'' dedi.
 
Akşener'in açıklamaları akıllara, İyi Parti Genel Başkan Yardımcı Yavuz Ağıralioğlu'nun, ''CHP'nin HDP'ye doğru adımlarını görüyoruz. Biz bu konuda endişeliyiz. Bu adımları tereddütle izliyoruz. Hassasiyetlerimizin görülmesi lazım". sözlerini getirdi.
 
Öte yandan CHP'yi HDP ile yakınlıkla suçlayan İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesiyle ilgili açıklamaları da hafızalardaki yerini koruyor. .

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