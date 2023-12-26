Seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti bir süredir parti içinde yaşanan istifalarla gündemde adından söz ettiriyordu.

Peş peşe istifa depremlerinin yaşandığı İYİ Parti'de bu kez, Genel Başkan Meral Akşener tarafından Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Akın Gürkan istifa etti.

Akşener, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada partisinin Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak Akın Gürkan'ı duyurmuştu. Bu açıklamadan yaklaşık 1 ay sonra Gürkan partiden ayrıldığını duyurdu.

İSTİFA KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından kararını duyuran Gürkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'a da tepki gösterdi.

Gürkan istifa metninde "Uğradığım haksız iftira ve yapılan kumpaslarda dolayı partimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım.' ifadelerini kullandı.