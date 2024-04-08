İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0625
  • EURO
    34,922
  • ALTIN
    2414.91
  • BIST100
    9725.42
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nuh Albayrak'tan Akşener'in adaylık kararı için çarpıcı açıklama: Bu hırsın sahibi bu kadar çabuk kenara çekilmez
Güncel

Nuh Albayrak'tan Akşener'in adaylık kararı için çarpıcı açıklama: Bu hırsın sahibi bu kadar çabuk kenara çekilmez

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 24 TV ekranlarına yayınlanan Günün Manşeti programında Meral Akşener'in aday olmama kararını değerlendirdi. Gazeteci Albayrak, “Yine bir kurultay öncesinde aday olmayacağını söylemişti, ancak geri aday olmuştu. (Altılı masa) Masadan kalktı geri geldi falan. Dolaysıyla gerçekten bu sefer gelinen noktada artık bu kötü bir bitiştir. Hiçbir siyasetçi siyasi hayatını böyle noktalamak istemez. Ama ihtiyatlıyım. Bu hırsın sahibi birisi bu kadar çabuk kenara çekilmez. “ dedi.

Star Gazetesi8 Nisan 2024 Pazartesi 13:43 - Güncelleme:
Nuh Albayrak'tan Akşener'in adaylık kararı için çarpıcı açıklama: Bu hırsın sahibi bu kadar çabuk kenara çekilmez
ABONE OL

31 Mart seçimlerinin ardından İYİ Parti 27 Nisan'da seçimli olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılacak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını ilan etti.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 24 TV ekranlarında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök'ün sunumuyla yayınlanan Günün Manşeti programında Meral Akşener'in aday olmama kararını değerlendirdi.

"BU HIRSIN SAHİBİ BİRİSİ BU KADAR ÇABUK KENARI ÇEKİLMEZ"

Akşener'in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamaya değinen açıklamasına Nuh Albayrak, "Meseleyi yorumlamaya gelirsek ben şahsen bu açıklamaya ihtiyatlı bakıyorum. Neden? Biz insanların davranışlarını, beyanlarını ve ifadelerini backgroundlarına(arka plan) göre değerlendiririz. Yani geçmişteki durumuna göre değerlendiririz. Bu kaçıncı "yokum" deyip başlayabileceği? Hatırlar mısınız? (Akşener) yine bir kurultay öncesinde aday olmayacağını söylemişti. 'Ben torun seveceğim' diyerek evine gitti. İki otobüs adam geldi kapısına, onların yalvar yakarıyla dayanamadı tekrar geri aday olmuştu. (Altılı masa) Masadan kalktı geri geldi falan. Dolaysıyla gerçekten bu sefer gelinen noktada artık bu kötü bir bitiştir. Hiçbir siyasetçi siyasi hayatını böyle noktalamak istemez. Ama ihtiyatlıyım. Bu hırsın sahibi birisi bu kadar çabuk kenarı çekilmez. " dedi.

"İYİ PARTİ, MİLLİYETÇİ BİR PARTİ OLARAK KURULMADI"

İYİ Parti'nin kuruluş sürecini ele alan Albayrak, "İYİ Parti, milliyetçi bir parti olarak kurulmadı. Bu grup, MHP'nin yönetimini ele geçirmek için teşebbüs etti. İlk başladıklarından hiç kimse kalmadı bir Akşener kaldı. İYİ Parti'nin güzergahına baktığımız zaman milliyetçilikle bir alakası olmadığını görüyoruz. Şu da bize gerçeği gösteriyor; Daha iyi milliyetçi parti olarak kurulduğuna göre, MHP'den baya bir oy alması gerekiyordu. Yok, öyle bir şey rakamlar ortada. İYİ Parti 2017'de kuruldu. İYİ Parti'nin olmadığı seçimde MHP'nin oyun 11.9 civarında 2015 Kasım'ında. Beraber girdikleri seçimde ise MHP 11.1 olmuş. İYİ Parti'yi millet kuruluşunda milliyetçi bir parti olarak görmemiş zaten" ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.