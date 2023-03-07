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Akşener'in kolunu kırdılar!

CHP'nin fonladığı medya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i 'kırık kol'la karikatürize etti.

7 Mart 2023 Salı 15:30 - Güncelleme:
Akşener'in kolunu kırdılar!
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Seçim öncesi 6'lı koalisyonda geçtiğimiz hafta başlayan "adaylık tiyatrosu" dün başlayan görüşme trafiği sonrası son buldu. Cumhuriyet gazetesinin aday manşetinde kullandığı fotoğraf çok konuşuldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası "Noter masası, kriz masası" gibi tabirler kullandığı 6'lı koalisyon masasına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlıklar sonrası geri döndü.

Pazarlıklarda İYİ Parti liderinin aday olarak göstermek istediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda mutabakata varıldı.

AKŞENER'İN KOLUNU KIRDILAR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP fondaşı medya tarafından karikatürize edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını manşete taşıyan Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yayınlanan karikatürde, Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını "kırık el" ile tuttuğu ve bu elin üzerinde de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın fotoğrafları olduğu görüldü.

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