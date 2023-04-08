Market raflarına "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" ibaresiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu etiketler basarak sosyal medyada provokasyon yapan ve gözaltına alınan Mahir Akkoyun'un devlete katil dediği ve terör örgütü YPG'yi Kürt grup olarak nitelediği ortaya çıktı.

TÜRKEŞ VE YAZICIOĞLU'NA 'KATİL' DEMİŞ

Akkoyun'un ülkücülere hakaret edip, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu hedef alan paylaşımlar da yaptığı ortaya çıktı.

AKŞENER SAHİP ÇIKTI

HDP'nin de yer aldığı Yedili Masa'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gözaltına alınan Mahir Akkoyun'a "Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı." paylaşımıyla sahip çıkmıştı.