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Güncel

Akşener'in sahip çıktığı Mahir Akkoyun'un Türkeş ve Yazıcıoğlu'na yönelik çirkin paylaşımları ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in savunduğu 'Erdoğan sayesinde' provokasyonu yapan etiketlerin ardındaki isim Mahir Akkoyun'un geçmişte Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili skandal paylaşımları ortaya çıktı.

8 Nisan 2023 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
Akşener'in sahip çıktığı Mahir Akkoyun'un Türkeş ve Yazıcıoğlu'na yönelik çirkin paylaşımları ortaya çıktı
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Market raflarına "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" ibaresiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu etiketler basarak sosyal medyada provokasyon yapan ve gözaltına alınan Mahir Akkoyun'un devlete katil dediği ve terör örgütü YPG'yi Kürt grup olarak nitelediği ortaya çıktı.

TÜRKEŞ VE YAZICIOĞLU'NA 'KATİL' DEMİŞ

Akkoyun'un ülkücülere hakaret edip, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu hedef alan paylaşımlar da yaptığı ortaya çıktı.

AKŞENER SAHİP ÇIKTI

HDP'nin de yer aldığı Yedili Masa'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gözaltına alınan Mahir Akkoyun'a "Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı." paylaşımıyla sahip çıkmıştı.

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