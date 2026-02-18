Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada, ihale danışmanı tutuksuz sanık Mustafa Mutlu savunma yaptı.

Davanın sanıklarından Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik'in, ifadelerinde görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'tan bahsetmediğini dile getiren Mutlu, "İfadelerde kim var? Mustafa Mutlu var. Eşimin hamile, yalnız, kimsesiz olduğunu biliyordu. Peki neden Akpolat yok, ben varım. Bu noktada bir ithamda bulunmayacağım. Aslında bulunacaktım ama bulunmayacağım. Bu konuda doluyum. İlk ifadelerde sadece benim adım geçiyor. Rıza Akpolat burada kalkıyor, benim karım ve çocuğumla tehdit edildiğimi söylüyor. Nezaretteyken de bunu hatırlayabilirdi." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya, Mutlu'nun savunmasının tamamlanmasının ardından öğle arası verildi.