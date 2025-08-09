İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

Aktaş'tan Özgür Özel'e VIP minibüs! Devir oyunu: Son sahibi firari çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluk soruşturması sanığı Aziz İhsan Aktaş'a ait zırhlı VİP minibüsü kullanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Özel'in 23 Ekim 2024'teki Diyarbakır ziyaretinde kullandığı minibüsün, iki gün önce 21 Ekim'de Kıyasettin Yağan'a devri yapılmış. Aktaş'ın çalışanı olan Yağan, yolsuzluk soruşturmasının da firarilerinden.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 08:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 1,5 yıl kullandığı ortaya çıkan "34 AKT 500" plakalı zırhlı makam aracının, organize suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş'a ait olması, büyük bir skandalın fitilini ateşledi.

Söz konusu zırhlı VIP minibüs, Özel'in 23 Ekim 2024'te gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyaretinden önce yapılan şüpheli bir devir işlemiyle gündeme geldi. Ultra korumalı araç, Özel'in Diyarbakır programından sadece 2 gün önce, 21 Ekim 2024'te Kıyasettin Yağan'a ait Babil Oto Yedek Parça Ltd. Şti.'ye devredildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Diyarbakır Bağlar'da ikamet eden Yağan, Aktaş'ın çalışanı ve Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada firari. Bu devir işleminin arkasında Özel'in Diyarbakır programı olduğu ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 23 Ekim 2024'teki Diyarbakır ziyaretinde valiliğe de o zırhlı VIP minibüsle gitmişti.

İSTANBUL'DAN GETİRİLDİ

Özel'in Diyarbakır'a gittiği 23 Ekim 2024'te, araç suç örgütüyle bağlantılı Babil Oto Yedek Parça Ltd. Şti. üstünde görünüyordu. Şirketin, 29 Mart 2023'te İstanbul Esenler merkezli olarak tescil edildiği, aynı soruşturmada gözaltına alınan Üveys Ünal'ın 1 milyon TL sermaye karşılığında şirketteki payını Kıyasettin Yağan'a devrettiği öğrenildi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, aracın düzenli olarak Aziz İhsan Aktaş'a ait İstanbul'daki şirket merkezinde tutulduğu, CHP'nin talebi doğrultusunda dönem dönem kullanıldığı öğrenildi.

Aracı Diyarbakır'a isteyen kişinin ise CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olduğu iddia edildi.

Söz konusu bağlantılar soru işaretlerine neden olurken, Özel'den ise hâlâ resmi bir açıklama gelmedi.

