Aktif FETÖ'cülerin listesi SD karttan çıktı

FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasında yer alan "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017'de teslim ettiği SD kartlar kriptoları deşifre ediyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre 3-4 ay öncesine kadar kamuda kritik görevde olan bazı isimlerin FETÖ'yle bağları ortaya çıktı. Bu isimlere yönelik bir operasyon yapılacağı belirtiliyor.

FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasının başındaki isimlerin sekreteryasında görev aldığı belirtilen "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017 yılında teslim ettiği SD kartların çözülmesiyle ilgili yeni detaylara Yeni Şafak ulaştı. MİT tarafından kripto şifre uzmanlarının 6 yıldır üzerinde çalıştığı SD kartların çözülmesiyle birlikte FETÖ'ye ait kripto yapılanma da gün yüzüne çıktı. Kartlarda yer alan bazı isimlerin yaklaşık 3-4 ay öncesine kadar devletin kritik noktalarında halen aktif görevde olduğu ortaya çıktı.

İSİMLER YETKİLİLERE ULAŞTI

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına bağlı olarak halen çalışan şahısların isimleri, yetkililerle paylaşılırken, bu listeler üzerinde çalışmalar da başladı. Bu isimlere yönelik operasyon yapılacağı ifade ediliyor. Deşifre edilenlerin iddia edildiği gibi yüksek sayıda olmadığı ifade edilirken, kritik yerlerde görevde olanların paniğe kapılmaması için sadece yerlerinin değiştirildiği ve bazı bölgelere yerlerinin kaydırıldığı öğrenildi.

MAHREM İMAMLAR DA BELİRLENDİ

Bu deşifreyle birlikte halen kamu kurumlarında aktif olarak görev yapan mahrem imamlar tespit edildi. Mahrem imamların yanı sıra emniyet içinde aktif olarak çalışan üst düzey kripto isimlerin de ayrıca tespit edildiği ifade ediliyor.

513 OPERASYONDA 130 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik haziran ayında düzenlenen 513 operasyonda gözaltına alınan 748 kişiden 130'unun tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. FETÖ'ye yönelik geçen ay 513 operasyon yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum" dedi.