Aktivist Özkan: Abluka siyonist İsrail'in her türlü zorbalığına rağmen Sumud'la kırıldı

Özkan, THY uçağıyla İstanbul aktarmalı geldiği Esenboğa Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Filonun hedefinin şiddetsiz bir eylemle Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak olduğunu hatırlatan Özkan, gemilerin yolculuk boyunca Tunus'ta, Girit Adası ve Akdeniz açıklarında bombalı saldırı ve dron tacizlerine uğradığını söyledi.

Küresel Sumud Filosuna, İtalya, İspanya ve Türk donanmasının gemilerinin 150 mil mesafeye kadar eşlik ettiğinin altını çizen Özkan, "Hatta Türk donanması insani yardım ve kurtarma aşamalarında 3 geminin tahliyesini gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Özkan, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen ve filoya ilk müdahalesinden saatler sonrasında yelkenli gemilerle rotalarını Gazze'den çevirmediklerini belirterek, "Filodaki gemiler 30 mil altına kadar Gazze'ye yaklaşmayı başardı hamdolsun. Ve aramızda Gazze'ye 10 milden daha az yanaşan gemilerimiz de var. Bu abluka siyonist İsrail'in her türlü zorbalığına rağmen Sumud filosuyla inşallah kırıldı." şeklinde konuştu.

Özkan, şunları kaydetti:

"Biz uluslararası sularda saldırıya uğradık. Birleşmiş Milletlere, bugün Filistin'i destekleyen tüm devletlere rağmen uluslararası sularda 36 saat boyunca İsrail bize saldırdı. İsrail bizi kaçırdı. Bürokratıyla, milletvekiliyle, siyasetçisiyle, Amerikalısıyla, Fransızıyla, İsveçlisiyle, Norveçlisiyle hepimizi cezaevine tıktı. İnsanlık dışı muamelelerde bulundu. Bugün halen elçiliği iletişime geçmemiş Avrupalı aktivistler var. Geri dönüş biletini alamadılar. Bu anlamda elhamdülillah ülkemiz cezaevine girdiğimiz ilk gün itibariyle önce işgal edilmiş toprakların misyonu, misyon temsilcisi ve orada çalışan arkadaşlar ilk tahliyeyi, daha sonraki günlerde bizim tahliyemizi ve Ürdün üzerinden Ürdün Büyükelçiliği, sonrasında Türk Hava Yolları ciddi bir şekilde organize edip bizi sıkıntısız bir şekilde o zelillerin elinden alıp buraya sağlıklı bir şekilde dönmemizi sağladılar."

