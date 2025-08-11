24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Aktivist-Yapımcı Ümit Sönmez oldu.

Sönmez, Next Sosyal üzerinden yöneltilen "Şu anki imkânlar muvacehesinde katil İsrail'e en büyük darbeyi ne türden toplumsal hareketle verebiliriz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Güzel, harika bir soru. Bence şunu bir kere baştan söylemek lazım. Bugüne kadar her ne olduysa, dışarıdaki, sokaktaki halk hareketleri sonucunda oldu. Bunun başka hiçbir sebebi yok. Daha bugün Amerika'da, İsrailli turistleri kovdular. Los Angeles'ta, Hollywood'da. "İstenmiyorsunuz burada." dediler. Bak, bu adamlar pasaportlarıyla dünyanın hiçbir yerine gidemez hale gelecekler. Ben kendimi bildim bileli söylüyorum. Filistin meselesi dün başlamadı, 7 Ekim'de de başlamadı. Bence Filistin meselesi de değil; İsrail sorunu zaten nihayetinde.

Almanya bile bugün İsrail'e silah ticaretini durdurmaktan bahsediyorsa, bu sokaktaki insanların yaptıkları sayesinde oldu. Bugüne kadar çok şey yapıldı. İnsanlar kendini bir yerlere zincirlediler, konsolosluk önüne gittiler, bir yerlerden bir yerlere yürüdüler, boykot yaptılar, derslerine gitmediler; ne bileyim yani aklına ne geliyorsa... Özellikle yurtdışındaki üniversiteler gerçi sonrasında Türkiye'deki üniversitelerden de onlara eklemlenenler oldu. Hala yapıyor çocuklar bunu. Bir de inanılmaz, öyle şeylerle karşı karşıya kalıyorlar ki... Bugün baktığında Amerika'nın çok büyük ve çok ünlü üniversiteleri devletten fon alabilmek adına Filistin eylemlerini engellemeye çalışıyor, gayret ediyor. Yapamayacaklar ama.

"BOYKOT, TÜRKİYE HALKININ SİYONİSTLERE YAPTIĞI EKONOMİK BİR YAPTIRIM HÂLİNE GELDİ"

7 Ekim'den bu yana 675 ya da 676'ncı gündeyiz. Neredeyse 2 sene olacak en nihayetinde baktığında. İnsanların şöyle bir hâle gelmesi hiç hor görülebilecek ya da anlaşılmayacak bir şey değil: "Ya yapıyoruz, yapıyoruz, ne oluyor? Sokağa çıkıyoruz, ne oluyor? Eylem yapıyoruz, ne oluyor? Bir sonuç var mı?"

Şunu söylemek isterim: Geçen gün markete gittim, ufak tefek alışveriş yapacağım. Reyonun yan tarafında, ben görmüyorum ama belli, gençler, çocuklar cips alacaklar. "Onu nasıl alırsın, o boykot; alamazsın, nasıl yiyorsun sen onu?" diyor.

Ya ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Onu bıraktırdı. "Hangisini alacağız?" diyor. "Instagram'dan bak, uygulamadan bak" diyor. Gayri ihtiyari döndüm böyle reyonun öbür tarafına, dedim ki: "Kimmiş bakayım o boykotla ilgili konuşanlar?" "Helal olsun size" dedim. "Aferin çocuklar, sizlere" dedim. Bak, böyle olacak bu işler. Ama nasıl sevindiler biliyor musun?

Yani biz, boykot ettiğimiz gazlı içecek markasının zorla reyonlara koyduğu suyu restoranlarda ya da marketlerde yetkililere "Ben bu suyu içmiyorum, bu markayı içmiyorum" dediğimizde, alternatif aramak zorunda bırakıyoruz insanları. Artık bu, çok eskiden boykot dendiğinde olduğu gibi "Ne boykotu ya, kime boykot ediyorsunuz? İşte bu da burada üretiliyor" anlayışında değil. Üstüne artık isimlerimizi yazıyorlar. Gördün değil mi şişeleri? Biz de yiyoruz, neyse. Bu, Türkiye halkının Siyonistlere yaptığı ekonomik bir yaptırım hâline geldi. Sadece Türkiye halkının değil, bütün dünyadaki vicdan sahibi insanların."