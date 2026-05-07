7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
  • Akü hırsızlarından ''ihtiyacımız vardı'' savunması: Cezaevine gönderildiler
Akü hırsızlarından ''ihtiyacımız vardı'' savunması: Cezaevine gönderildiler

Adana'da iki arkadaş park halindeki 3 tırdan 6 akü çaldı. Yakalanıp tutuklanan arkadaşlar, 'Paraya ihtiyacımız vardı' savunması yaptı.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
Olay, geçtiğimiz 16 Nisan'da gece saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil ile mahalle arasında gezinen Orhan K. (26) ve Sefa Y. (28), park halindeki tırdan 2 aküyü söküp çaldı. Ardından arkadaşlar, bölgeden otomobilleriyle ayrıldı.

Sabah arabası çalışmayan Ahmet K., akü takviyesi yapmak istediğinde akülerin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine Ahmet K. durumu polise bildirdi. Bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, bölgede yaptığı incelemede şüphelilerin park halindeki 2 tırdan da 4 akü daha çaldığını tespit etti. Soruşturmayı sürdüren polis, şüphelilerin merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını tespit etti. Eve baskın yapan polis, 2 şüpheliyi akülerle birlikte kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinde her iki şüphelinin de, "Para ihtiyacımız vardı, o yüzden yaptık" dedikleri öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Aküler ise sahiplerine teslim edildi.

