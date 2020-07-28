İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2020 Salı / 7 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9446
  • EURO
    8,1683
  • ALTIN
    431.961
  • BIST100
    1172.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akülü aracı bozulan kas hastası gencin yüzünü Mehmetçik güldürdü
Güncel

Akülü aracı bozulan kas hastası gencin yüzünü Mehmetçik güldürdü

Kayseri'de akülü aracı bozulan kas hastası gence, 12. Ana Jet Üs Komutanlığı 2. Mühimmat Tabur Komutanlığı personeli tarafından yenisi hediye edildi. Tekerlekli sandalyesine kavuşan genç, Mehmetçiğe teşekkür etti.

AA28 Temmuz 2020 Salı 16:55 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 16:55
ABONE OL

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede yaşayan kas hastası Mahmut Bilici'nin akülü aracı bozulunca belediyeye başvurdu.

Belediye yetkililerinin, maddi imkanı olmayan aile için 12. Ana Jet Üs Komutanlığı 2. Mühimmat Tabur Komutanlığı ile kurduğu irtibat sonucu, askeri personel tarafından toplanan parayla akülü araç alındı.

Yahyalı Belediyesinde yeni aracı teslim edilen Bilici, Mehmetçiğe teşekkür etti.

Belediye Başkanı Esat Öztürk, Komutanlıkta görev yapan subaylara ve personele teşekkür etti.

Türk askeriyle her zaman gurur duyduklarını belirten Öztürk, "Bu örnek davranışları da bizleri duygulandırdı. Bir Türk vatandaşı olmaktan kıvanç duyuyorum. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız, yanlarında olduğumuzu da hissettirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.