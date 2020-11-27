AA 27 Kasım 2020 Cuma 07:54 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 07:58

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Al Şafi, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı münasebetiyle Katar resmi ajansı QNA'ya açıklama yaptı.

Al Şafi, "Katar ile Türkiye ayrıcalıklı ilişkilere sahip" diyerek, iki ülke ilişkilerine ahlaki referans ve değerlerin hakim olduğunu, kriz dönemlerinde liderler ve halklar düzeyinde karşılıklı büyük bir yakınlaşma yaşandığını vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Ankara ziyaretine de değinen Şafi, söz konusu ziyaretin zaman içinde ittifakların ve safların sürekli değiştiği dünyada iki ülke ilişkilerindeki istikrar ve dayanışmayı yansıttığını ifade etti.

Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye ve Katar arasında çeşitli alanlarda gelişen ikili ilişkiler çerçevesinde düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için Ankara’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin başkanlık ettiği toplantıda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantılarının ilki 2015'te Doha'da, ikincisi 2016'da Trabzon'da, üçüncüsü 2017'de Doha'da, dördüncüsü 2018'de İstanbul'da, beşincisi 2019'da Doha'da düzenlenmişti.