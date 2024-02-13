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Alabarda'dan Özdil'e sert sözler: O meze tabağına Kıbrıs'ı satmayı düşünsün

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yaptığı deneyleri sosyal medya hesabı üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışan sözde gazeteci Yılmaz Özdil'i, Yusuf Alabarda 24 TV canlı yayınında sert bir dille eleştirdi. Alabarda, 'Sabaha kadar konuşsak Yılmaz Özdil'i ikna edemeyiz. Yılmaz Özdil, uzaya astronot falan göndermesin. Özdil, bir meze tabağına Kıbrıs'ı satmayı düşünsün' dedi.

13 Şubat 2024 Salı 03:26 - Güncelleme:
Alabarda'dan Özdil'e sert sözler: O meze tabağına Kıbrıs'ı satmayı düşünsün
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24 TV'de İbrahim Güneş'in sunduğu "Masada Ne Var?" programında, Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, sözde gazeteci Yılmaz Özdil'in Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yapmış olduğu deneylerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımlarına canlı yayında sert tepki gösterdi.

"ÖZDİL, BİR MEZE TABAĞINA KIBRIS'I SATMAYI DÜŞÜNSÜN!"

Sözde gazeteci Yılmaz Özdil'in küstah paylaşımları sonrası Alabarda "Sabaha kadar konuşsak Yılmaz Özdil'i ikna edemeyiz. Yılmaz Özdil, uzaya astronot falan göndermesin. Özdil, "Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir" diyor. Özdil, bir meze tabağına Kıbrıs'ı satmayı düşünsün." sözleriyle eleştirdi.

ÖZDİL, GEZERAVCI'NIN DENEYLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

Sözde gazeteci Özdil, Gezeravcı'nın boş zamanlarında çocuklar ve gençler için yaptığı ufak deneyleri "Uzayda "Ali topu tut" deneyi... yarınki deneyimiz kısmetse pamukta fasulye çimlendirme... Yeminle başıma ağrılar girdi!" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Özdil'in bu paylaşımına sosyal medyada özellikle bilim ve akademi dünyasından da tepkiler yağmıştı.

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