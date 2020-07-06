06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:59 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:59

Gelen son dakika haberine göre; Alabaylar Çetesi adlı uyuşturucu çetesi çökertildi. İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden Alabaylar Çetesi'ne yönelik bir yıllık takip neticesinde sona gelindi. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Peki Alabaylar çetesi kimdir? Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Bakan Soylu; Narkotik Daireye, İzmir Emniyetine ve adli makamlara teşekkür etti. İşte Alabaylar çetesinin lideri ve işledikleri suçlar hakkında detaylar.



Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla."

ALABAY ÇETESİ YÖNETİCİLERİ

İzmir'de yöneticiliğini Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı Alabaylar Çetesi, özellikle İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine ediyordu.

ALABAYLAR ÇETESİ KİMDİR?

Karşıyaka bölgesinde faaliyet gösteren Alabaylar Çetesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda çökertildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarına ilişkin olarak yürütülen 'Alabaylar Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 75 şüpheliden 59'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan sorguları sonrası 21 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldı. İçlerinde (hakkında yakalana kararı çıkarılan Nihat Alabay'ın dışındaki) örgüt yöneticilerinin ve bir avukatın da olduğu, 49 şüphelinin ise müsnet suçlardan tutuklandığı belirlendi. 13 şüphelinin firari olduğu, ayrıca müsnet suça iştirak ettiği tespit edilen ve halen başka suçlardan çeşitli cezaevlerinde olan 10 şüpheli ile ilgili işlemlere devam edildiği öğrenildi.

Alabaylar Çetesi hangi suçlara karıştı?

İzmir'de faaliyet gösteren Alabaylar Çetesi'nin daha önce avukatlığını yapan Devrim Alabay, sahte belgelerle iş insanlarının cezaevine girmesini sağlayıp, senet imzalattığı, adli yargılamayı etkilediği iddia ediliyor. Çetenin ayrıca tehditle iş yerlerini ele geçirdiği, sahte evraklarla zimmetine para ve mal geçirdiği, yaralama olaylarına karıştığı, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülüyor.