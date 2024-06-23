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Güncel

Alabora olan teknede suya düşen 4 kişiden 3'ü kurtarılırken, 1 kişi boğuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesi Beyşehir Gölü'nde alabora olan teknede bulunan 4 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp olarak aranan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

IHA23 Haziran 2024 Pazar 14:47 - Güncelleme:
Alabora olan teknede suya düşen 4 kişiden 3'ü kurtarılırken, 1 kişi boğuldu
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Olay, önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün Aygır Adası'ndan Kuşluca Mahallesi istikametine tekneyle hareket eden 4 kişinin teknesi alabora oldu.

112 Acil Çağrı Merkezine gece yarısından sonra yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Çalışmalarda 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan Yakup Kılıç'ın bulunması için çalışmalar devam etti. Arama kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi. Bugün sabahtan itibaren çalışmalar tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında alabora olan teknede kayıp olarak aranan Yakup Kılıç'ın cansız bedeni Kuşluca Mahallesi açıklarında bulundu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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