Alacağı için çatıya çıktı: 3 saat ikna edilmeye çalışıldı

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Manolya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Konya'da bir firmaya çalışmaya gelen inşaat işçisi 28 yaşındaki A.G., yaptığı işleri tamamlamasının ardından 430 bin liralık alacağı için anlaşmalı olduğu firmaya gitti.

Parasını alamayan A.G., iş yerinden ayrılarak sokak üzerindeki 2 katlı iş merkezinin çatısına çıktı. Abdullah G.'yi fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından şahsın atlama ihtimaline karşı kurtarma hava yastığı açıldı.

Müzakereci polislerin uzun uğraşlarına karşı A.G., firmanın vereceği parayı ödemesi halinde girişiminden vazgeçeceğini belirtti. Polis ekiplerinin 3 saatlik çabasının ardından şahıs, firmadan ödeme sözü alınmasının ardından ikna olarak çatıdan indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen A.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.