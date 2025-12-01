İSTANBUL 13°C / 8°C
  Alacağı için çatıya çıktı: 3 saat ikna edilmeye çalışıldı
Güncel

Alacağı için çatıya çıktı: 3 saat ikna edilmeye çalışıldı

Konya'da çalıştığı firmadan 430 bin lira alacağını alamadığını öne süren kişi, 2 katlı binanın çatısına çıkarak yarı çıplak 3 saat boyunca intihar girişiminde bulundu. Şahıs, polis ekiplerinin uzun ikna çabasına rağmen aşağıya inmezken, ödeme sözü alınması üzerine çatıdan indirildi.

IHA1 Aralık 2025 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
Alacağı için çatıya çıktı: 3 saat ikna edilmeye çalışıldı
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Manolya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Konya'da bir firmaya çalışmaya gelen inşaat işçisi 28 yaşındaki A.G., yaptığı işleri tamamlamasının ardından 430 bin liralık alacağı için anlaşmalı olduğu firmaya gitti.

ALACAĞI İÇİN ÇATIYA ÇIKTI

Parasını alamayan A.G., iş yerinden ayrılarak sokak üzerindeki 2 katlı iş merkezinin çatısına çıktı. Abdullah G.'yi fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından şahsın atlama ihtimaline karşı kurtarma hava yastığı açıldı.

3 SAAT İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Müzakereci polislerin uzun uğraşlarına karşı A.G., firmanın vereceği parayı ödemesi halinde girişiminden vazgeçeceğini belirtti. Polis ekiplerinin 3 saatlik çabasının ardından şahıs, firmadan ödeme sözü alınmasının ardından ikna olarak çatıdan indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen A.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

