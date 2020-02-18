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Alacak tartışmasında pompalı tüfekle vuruldu

İzmit'te Emre K. (34) alacak meselesi yüzünden tartıştığı kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bacağından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Emre K., tedavi altına alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA18 Şubat 2020 Salı17:22 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:22

Olay, öğle saatlerinde Karadenizliler Mahallesi Elmatepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre K. ile aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, alacaklarını istemek için Emre K.’nın iş yerine geldi. İş yeri önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında geldikleri otomobilden çıkardıkları pompalı tüfeği Emre K.’nın sağ bacağına doğrultan bir kişi tüfeği ateşledi. Emre K., kanlar içerisinde yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Emre K.’yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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