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Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Küçükçekmece'de iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan şüpheli, 1 kişiyi silahla yaraladı. Şüpheli bir süre silahla yaraladığı esnafın başında bekledi. Saldırgan başka bir kişinin üzerine atlaması sonucu etkisiz hale getirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA11 Haziran 2024 Salı 11:27 - Güncelleme:
Alacak verecek meselesi kanlı bitti
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Olay, Atatürk Mahallesi 4. sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şüpheli ayakkabı dükkanı işleten Z.A ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü. Saldırgan Z.A.'yı yanında getirdiği silahla yaraladı. Dükkan sahibi silahlı saldırı sonucu yere düştü. Silahlı saldırgan yaraladığı dükkan sahibinin bir süre başına bekledi. O sırada aynı sokakta esnaf olduğu öğrenilen başka bir kişi, üzerine atladığı silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi. Çevrede toplanan kalabalık olayın ardından silahlı saldırganı darbettii. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaralanan esnaf hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan polis ekiplerine teslim edildi.

  • silahlı saldırı
  • şüpheli yaralama
  • olay anı görüntüsü

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