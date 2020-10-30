İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3315
  • EURO
    9,7346
  • ALTIN
    501.794
  • BIST100
    1113.05
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı sopalı kavgaya dönüştü
Güncel

Alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı sopalı kavgaya dönüştü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı, bıçaklı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

IHA30 Ekim 2020 Cuma 11:03 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 11:03
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup, cadde ortasında bir süre tartıştı. Hararetli tartışma bir anda silahlı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.