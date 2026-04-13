  • Alacak-verecek meselesinde kurşunlar konuştu: Okul önünde 2 kişiye ateş açtı
Güncel

Alacak-verecek meselesinde kurşunlar konuştu: Okul önünde 2 kişiye ateş açtı

Samsun'da okul önünde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişiyi yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı.

IHA13 Nisan 2026 Pazartesi 17:20
Olay, saat 09.50'de İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kaptanağa Sokak'ta bulunan Tülay Başaran Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engelsiz Yaşam Derneği'nde birlikte çalıştıkları öğrenilen taraflar arasında, dergi basımı, yayını ve dağıtımıyla ilgili alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı. Dernekte başlayan tartışma sokakta devam etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.K. (31), tabancayla T.D. (36) ve A.Ş.'ye (25) ateş açtı. Açılan ateş sonucu T.D. sağ diz altından, A.Ş. ise sağ ayak bileği ve sol ayak altından yaralandı. T.D., Samsun Şehir Hastanesi acil servisine, A.Ş. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan A.Ş. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • samsun silahlı saldırı
  • polis yakalama
  • yaralılar

