Alacak-verecek meselesinde kurşunlar konuştu: Okul önünde 2 kişiye ateş açtı

Olay, saat 09.50'de İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kaptanağa Sokak'ta bulunan Tülay Başaran Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engelsiz Yaşam Derneği'nde birlikte çalıştıkları öğrenilen taraflar arasında, dergi basımı, yayını ve dağıtımıyla ilgili alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı. Dernekte başlayan tartışma sokakta devam etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.K. (31), tabancayla T.D. (36) ve A.Ş.'ye (25) ateş açtı. Açılan ateş sonucu T.D. sağ diz altından, A.Ş. ise sağ ayak bileği ve sol ayak altından yaralandı. T.D., Samsun Şehir Hastanesi acil servisine, A.Ş. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan A.Ş. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.