İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Haziran 2021 Çarşamba / 28 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5843
  • EURO
    10,4731
  • ALTIN
    521.853
  • BIST100
    1446.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alacak verecek meselesinden çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü
Güncel

Alacak verecek meselesinden çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü

Konya'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 14:21 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:21
ABONE OL

İddiaya göre, Güven Y. (48), ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi Okumuş Sokak'ta karşılaştığı Mustafa Candemir (48) ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Güven Y, silahla Candemir'i vurdu. Candemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Akşehir Müzesi'nde bekçi olarak görev yaptığı öğrenilen Candemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Güven Y, olayın ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.