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Alacakları için iş insanını kaçırdılar! 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da alacaklıları tarafından kaçırılıp bir evde zorla tutulan iş insanı polis ekiplerince kurtarıldı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
Alacakları için iş insanını kaçırdılar! 3 kişi tutuklandı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 17 Şubat'ta bir kişinin, ağabeyinin borcu olduğu alacaklılarıyla en son Ortaköy'de buluştuklarını, sonra haber alamadığını, kendisini görüntülü arayan kişilerin de "Saat 17.00'ye kadar vaktin var, 1 milyon 300 bin lira para gönder" dediklerini belirterek ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği görevlileriyle ortak çalışma yürüten ekipler, iş insanı M.Ö'nün kaybolmadan önce son bulunduğu yerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. M.Ö.'nün bir daireye girdiğini ve kendisinden daha sonra haber alınamadığını belirleyen ekipler, adrese baskın düzenlendi.

POLİS TARAFINDAN KURTARILDI

Evde zorla tutulan M.Ö. polis ekiplerince kurtarılırken, şüpheliler M.E.D. (44), İ.P. (40) ve Z.Y. (43) gözaltına alındı.

Adresteki aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Araştırmada, M.Ö.'nün, kardeşinin borcunu ödeyebilmek amacıyla daha önce borç para aldığı, borcunu ödeyemeyince bir başka kişiden borç almaya çalışırken alacaklıları tarafından zorla alıkonulduğu tespit edildi.

Şüphelilerden Z.Y'nin başka suçtan 11 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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