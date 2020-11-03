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Alanya açıklarında tur teknesi battı

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

03 Kasım 2020 Salı 12:00 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 12:00
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