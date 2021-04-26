Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sular durulmuyor!

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:16 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 21:16

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Hüseyin Lakadamyalı hakkında büyük yankı uyandıracak iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Pandemi döneminde cansiperane çalışan sağlık çalışanlarına Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı tarafından mobing yapıldığı hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görüşme taleplerini yerine getirmediği, hakkını arayan çalışanlara soruşturma açıp ceza verdiği ya da ceza vermekle tehdit ettiği ve istişare etmeden keyfi kararlar aldığı iddia ediliyor.

Pandemi dönemi içerisinde tedavi sürecinde en önemli klinikler olan Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon ve Anestezi Klinikleri hekimlerine mobing yaptığı ve bu klinik hekimlerinin istifa ettiği pandemi tedavisinin aksamaya başladığı ve çalışan hekimlerin mobinge karşı mektup gibi istifa dilekçesi vererek istifa ettiği basına yansıyan konular arasında yer alıyor. Bu istifaların Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından müdahale edilerek çözülmeye çalışıldığı fakat Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'nın hekimlere ve çalışanlara randevu vermediği kapısına uzaktan kumandalı merkezi sistem kurdurduğu ve kapısını ses geçirmeyen izolasyon maddesi ile kaplattırdığı çalışanlara mesafe koyduğu ve Başhekimlik katı için Kovid nedenli ile giriş kapısına çalışan dahil işi olmayan giremez yazısı yazdırdığı ve çalışanların içeri girmesini engellediği iddia ediliyor.

Konunun basına yansıması ile uzaktan kumandalı sistemin ve yazıların kaldırıldığı iddia ediliyor.

Hastane 7. Katında bulunan Kovid servisinde dışarıdan getirilen güzellik uzmanı tarafından ücretli işlem yapıldığına, hastaneye ait malzemeleri kullanarak menfaat elde edildiğine ait video ve fotoğraf görüntülerinin idareye verilmesine rağmen işlem yapılmadığı, konunun basına yansımasının ardından soruşturma açıldığı ve konuyu ihbar eden çalışanların tehdit edildiği, görev yerlerinin değiştirildiği ve soruşturma açılarak ceza verildiği gelen iddialar arasında.

Mobinge uğrayan çalışanların hastane yöneticileri hakkında adliyeye giderek suç duyurusunda bulundukları ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne şikayet dilekçesi vermesinin üzerine müdürlüğün konu hakkında soruşturma açtığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde medyaya da yansıyan, '10 tonluk oksijen tankının ortadan kaybolduğu' iddiası, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalının tarafından yalanlanmadı. yalanlamadığı ve konudan haberdar olduğunu açıkça ifade ettiği iddialar arasında yer almaktadır.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün inceleme başlattığı ve Sağlık Bakanlığının da Müfettiş görevlendirerek soruşturmayı devraldığı ve incelemenin bakanlık tarafından yapıldığı, hastane yönetim toplantılarının yapılmadığı, idari ekibin kendi aralarında iletişim sorunu olduğu, hastane Başhekiminin birkaç kişi ile karar verip uyguladığı, ekibin tamamını toplamadığı da iddia ediliyor.

SOSYAL MEDYA HESABINI TEMİZLEDİ

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, sosyal medya hesabından hükümeti ve Cumhurbaşkanını Erdoğan'ı da hedef almış. Lakadamyalı, paylaşımların ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesabını kapattı. Başhekimin sosyal medya hesabını temizledikten sonra tekrar açması, dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca, 2018 yılı sonunda Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesörlük unvanı alan Lakadamyalı'nın, yeterli akademik puan şartını karşılamamasına rağmen profesör unvanı aldığı iddia ediliyor.