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Alanya muzu coğrafi işaretle tescillendi

Alanya muzu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

AA2 Ağustos 2022 Salı 19:52 - Güncelleme:
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, yazılı açıklamasında, Alanya yenidünyası ve Alanya avokadosunun ardından Alanya muzu için de coğrafi işaret belgesi alındığını bildirdi.

ALTSO'nun 11 Ocak 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusunun ardından, Alanya muzunun kentin koruma altındaki ürünleri arasında yer almayı başardığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Turizm kenti Alanya'nın güçlü bir tarım şehri olduğunu tüm dünyaya anlatmanın en iyi yolunun burada yetişen ürünlere sahip çıkmak olduğunu düşünüyoruz. Alanya muzu, yaptığımız bilimsel çalışmalar sonucunda 'Alanya yenidünyası' ve 'Alanya avokadosu'nun ardından literatürdeki yerini aldı. Eşsiz kokusu ve tadıyla Alanya muzu artık çok daha fazla tanınacak ve bilinecek."

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