Alanya sahilinde dehşet! İhbar gökyüzünden geldi

Alanya'da 2,5 ay önce Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda bulunan kadın cesedinin Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen eğitim kapsamında havalanan motorlu yamaç paraşütü pilotu tarafından ihbar edildiği bildirildi. Deniz yüzeyinde hareketsiz bir cismi fark eden yamaç paraşütü pilotu yaptığı gözlem sonucunda bunun cansız bir insan bedeni olduğunu tespit etip güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay, 23 Aralık 2025 tarihinde THK'nin Alanya'da gerçekleştirdiği paramotor eğitim uçuşları sırasında meydana geldi. Eğitim uçuşu esnasında deniz üzerinde alışılmadık bir görüntü fark eden THK pilotu, kontrollü şekilde alçalarak cismin mahiyetini inceledi. Yapılan gözlemde cismin cansız bir insan bedeni olduğu belirlendi. Durumu vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildiren pilot, deniz içerisinde sürüklenen bedeni havadan takip etmeyi sürdürdü. Paramotorun düşük hızda ve uzun süre havada kalabilme kabiliyeti sayesinde bedenin sürüklendiği istikamet net şekilde gözlemlendi. Pilot, bedenin kıyıya vurduğu noktayı koordinatlarıyla birlikte yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, olay yeri inceleme ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesedin Endonezya uyruklu Komang Dwantari (31) isimli kadına ait olduğu belirlendi. Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

O ANLAR YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAMERASINDA

THK Havacılık Eğitim Merkezleri Koordinatörü aynı zamanda da yamaç paraşütü okul müdürü olarak görev yapan Ali Zaimoğlu, "Aralık ayında Antalya Alanya'da motorlu yamaç paraşütü kurs planı yaptık ve uçuşlarımızı yapmak için Alanya'ya gittik. Uçuşlarımız sırasında deniz üzerinde deniz içinde hareketsiz bir cisim gördük. Uçmuş olduğumuz hava aracı çok dar alanlara yaklaşabilen hareket alanı daha geniş olduğu için yanına kadar yaklaştım bunun cansız bir insan bedeni olduğunu gördüm ve anında yetkililere bilgi verdim. Bu sırada deniz içerisinde sürüklenen insan cesedini takip etmeye başladım ve sahile vurduğu yeri de hemen yanına iniş yaparak yetkililere bilgi verdim. Kendim de bir arama kurtarmacıyım. Daha önce de motorlu yamaç paraşütü ile arama kurtarma faaliyetlerine katıldım. Hareket alanı dediğimiz gibi çok geniş ve çok verimli kullanabiliyoruz. Çünkü çok uzun süreler havada kalıp olay analizi yapıp anında olay yerine çok dar alanlara iniş yapabiliriz. Yardım götürüp hatta kendimize müdahale edebiliyoruz gördük ki bir kere daha motorlu yamaç bu tür olaylarda çok etkili olarak kullanılabilir durumda ülkemiz bir afet ülkesi gönül ister ki bunlar olmasın ama olduğu taktirde daha etkili müdahale edebilmemiz için de bu hava aracını kullanmalıyız diye düşünüyoruz kurumumuzun da bununla ilgili belli çalışmaları var umarım böyle bir durum olmaz ama böyle bir durum olduğu taktirde kurum olarak motorlu yamaç paraşütü ekibi olarak da müdahale etmeye hazır bir şekilde bekliyoruz" dedi.

Paramotorların kullanımı ile ilgili devletin gerekli kurumları ile proje geliştireceklerinin altını çizen Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, "Türk Hava Kurumu yüzyıllık bir havacılar topluluğu. Havacılar topluluğu derken sadece pilotluktan kabin memurluğuna değil aynı zamanda hava sporlarının eğitiminden de bahsediyoruz bunun içerisinde de paramotor eğitimi dron eğitimleri var. Alanya'da denizde bir ceset bulundu ve bunu bizim paramotorlarımız buldu. Biz paramotorları ve dronları havadaki göz olarak tanımıyoruz bunu yakın zamanda da devletin ilgili birimleri ile özellikle AFAD ve Kızılay'la bir proje haline geliştirip arama kurtarmada paramotorun ve dronların kullanımıyla alakalı çalışmalar yapacağız. Tabii ki bunlar kullanılıyor çalışılıyor ama çok gündemde değil. Gerek depremlerde gerek yangın gerekse de bir helikoptere diğer hava araçlarına nazaran paramotorlar ve çok da efektif etkin bir şekilde kullanılabilir. Paramotorlar dar alanlara rahatça iniş yapabiliyorlar bir de insan gözüyle görüldüğü için daha sonuca odaklı bir çalışma yapabiliyorlar. Biz bunun Türkiye'de etkin olarak kullanılması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.