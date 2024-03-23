Alanya'da batan tekneden çıkarılan 2 Türk bayrağı Sahil Güvenlik komutanlığına teslim edildi

Alanya Balıkçı Barınağı'nda önceki sabah bir teknede başlayan yangın bir başka tekneye sıçramış, iki tekne alevlere teslim olup kullanılamaz hale gelmişti. Yangının söndürülmesinin ardından teknelerde soğutma çalışmaları yapıldı. Köpükle soğutma çalışmaları yapılan iki teknenin etrafı yangından arta kalan zararlı malzemelerin kıyıdan uzaklaşmaması için güvenlik çemberine alındı.

Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine, yanan teknede asılı olan Türk bayrağının denize düştüğü bilgisi verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Alanya Kaymakamının talimatıyla, batan teknedeki iki Türk bayrağını başarıyla çıkardı.

"SUYUN ALTINDA KALAN TEKNENİN ÜZERİNDEKİ BAYRAKLARI ALMAMIZ İSTENDİ"



Bayrağı çıkaran ekipte görevli olan dalış eğitmeni Hasan Köşkoğlu, kendilerinden suyun altında kalan bayrakların çıkarılmasını istendiğini ve ekipmanlarını alarak teknelerin yandığı bölgeye geldiğini söyledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesine binerek suyun altında Türk bayrağını aramaya başladığını ifade eden Kökşoğlu, batan teknenin baş kısmındaki iki bayrağı aldıklarını söyledi. Köşkoğlu, Türk bayrağını suyun altından kurtarmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bir gün öncesinde haberlerde görmüştük. Üzücü bir durum. İki tekneyi de biliyorum. Yıllardır bu işin içerisindeyiz. Yıllardır tekneleri suların üzerinde görüyoruz. Sabah haberi izlerken birisi vasıtasıyla Sahil Güvenlik Komutanı bana ulaştı. Kaymakamımızın çok güzel düşüncesi bence. Suyun altında kalan teknenin üzerindeki bayrakları almamız istendi. Bu mükemmel bir düşünce. Bu planın içinde olmak istedim. Her dalgıç olmak ister zaten. Daha sonra ekipmanlarımı alarak buraya geldim. Sahil Güvenlik Komutanıyla birlikte komutanlık teknesine bindim. Denizde aramalarımıza başladık. Limanlar dışarıdaki havayı içeriye almazlar. Altında balçık gibi kum kitlesi oluşuyor. Biz dalgıçlar için istemediğimiz şey bu. Aradığımız şeyi bulmakta güçlük çekiyoruz. Tabir-i caizse alnımı koruyarak ellerimle arayarak önce teknenin baş kısmına ulaştım. Baş kısmında bir tane bayrak gördüm ve onu çıkarttım. Ancak teknenin su üzerindeki halini gördüğümüzdeki fotoğraflarına baktığımda baş tarafında 2 tane bayrak vardı. Ben sadece bir tanesini bulabilmiştim. Daha sonra asla üşenmedik, tekrar kuşandık. Tekrar suya girdim, aramalara başladık. Zaten bir önceki dalıştan mevki belli olduğu için bu sefer çok zorlanmadım. Sadece bayrağı bulduğum direği tekrar taradım ve ikinci bayrağımızı da çok şükür bulduk. Onu da suyun üzerine kolayca çıkardık."

"BİZ ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ TAMAMLADIĞIMIZ DÜŞÜNÜYORUM"



Suyun altından çıkardıkları bayrakları Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim ettiklerini belirten Kökşoğlu, "Böyle tekneyi suyun altında görmek gerçekten bizleri üzüyor. Olmasını kesinlikle istemezdik. Ama maalesef böyle bir durum yaşandı. Bayrakları Sahil Güvenlik komutanlığına teslim ettik. Onlar gerekli işlemi yapacaklardır" dedi.