IHA 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:23 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:23

Kaza, saat 22.00 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Şıhlar Mahallesi’nde meydana geldi. Konya’nın Taşkent ilçesinden Alanya’nın merkezine seyir halinde olan Rauf Şipleme’nin (46) kullandığı 07 AZK 02 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Şipleme yaşamını yitirdi, araçta bulunan eşi Pervin Şipleme (33) ile çocukları Hira Nur Ş. (8) ve Ali Talha Ş. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla yaralı Hira Nur Ş. ve Ali Talha Ş.’i Hadim Devlet Hastanesine Pervin Şipleme’yi ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Hastanelerde tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Rauf Şipleme ise savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından Şipleme’nin bugün Antalya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.