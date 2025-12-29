İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9361
  • EURO
    50,5998
  • ALTIN
    6177.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alanya'da feci kaza: 3 tekerlekli motosiklette can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Güncel

Alanya'da feci kaza: 3 tekerlekli motosiklette can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Alanya'da otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosiklette bulunan karı-koca hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

IHA29 Aralık 2025 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Alanya'da feci kaza: 3 tekerlekli motosiklette can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
ABONE OL

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletteki karı-koca hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargıcak'tan Alanya yönüne seyreden N.B. (52) yönetimindeki KA 8620 IK plakalı otomobil, Barbaros Caddesi'nden yaya yolunu kullanarak D-400 sahil kısmına geçmek isteyen Selma Toktamış'ın (62) kullandığı 07 BJY 502 plakalı üç tekerlekli motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü Selma Toktamış ile yanındaki eşi Kadir Toktamış (65) ve T.S (19) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Toktamış çifti doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, T.S.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

  • otomobil çarpışma
  • tekerlekli motosiklet
  • Alanya kazası

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.