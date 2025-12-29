Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletteki karı-koca hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargıcak'tan Alanya yönüne seyreden N.B. (52) yönetimindeki KA 8620 IK plakalı otomobil, Barbaros Caddesi'nden yaya yolunu kullanarak D-400 sahil kısmına geçmek isteyen Selma Toktamış'ın (62) kullandığı 07 BJY 502 plakalı üç tekerlekli motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü Selma Toktamış ile yanındaki eşi Kadir Toktamış (65) ve T.S (19) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Toktamış çifti doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, T.S.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.