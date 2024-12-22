İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2024 Pazar / 21 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2068
  • EURO
    36,7672
  • ALTIN
    2968.4
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alanya'da feci kaza: 9 yaşındaki İrem'den acı haber
Güncel

Alanya'da feci kaza: 9 yaşındaki İrem'den acı haber

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada, 9 yaşındaki İren Alanay hayatını kaybetti.

AA22 Aralık 2024 Pazar 16:15 - Güncelleme:
Alanya'da feci kaza: 9 yaşındaki İrem'den acı haber
ABONE OL

İbrahim Alanay (34) yönetimindeki 07 BGD 342 plakalı kamyonet, Uzunöz Mahallesi Kuzyaka köy yolunda yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Alanay'ın kızı 9 yaşındaki İrem'in hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Alanay'ın 6 yaşındaki oğlu Ömer ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.