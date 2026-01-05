İSTANBUL 16°C / 10°C
  • Alanya'da okulda yangın paniği: Eğitime ara verildi
Güncel

Alanya'da okulda yangın paniği: Eğitime ara verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulun giriş katındaki sınıfta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
Alanya'da okulda yangın paniği: Eğitime ara verildi
Güllerpınarı Mahallesi Büyükhasbahçe Caddesi'ndeki Kemal Şuberi İlkokulu'nun giriş katındaki 1A sınıfında, klima ünitesinden kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, okul yönetimi öğrencileri tahliye etti.

BİNADA MAHSUR KALAN OLMADI

Okula gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanın olmadığını belirledi.

Çocuklarını merak eden veliler de okula geldi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de okula gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kaymakam Öztürk, gazetecilere, bir sınıfta klima kaynaklı ufak çaplı bir yangının meydana geldiğini söyledi.

Öğle arası olduğu için sınıfların boş olduğunu belirten Öztürk, okul yönetimi ve itfaiye ekiplerinin olaya hızla müdahale ettiğini ve yangından kimsenin etkilenmediğini dile getirdi.

Zarar gören sınıfın tadilatının en kısa sürede yapılacağını dile getiren Öztürk, yangın nedeniyle okulda bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiğini kaydetti.

  • yangın söndürme
  • Alanya okul yangını
  • itfaiye müdahalesi

