İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alanya'da orman yangınları: 400 hektar alan zarar gördü
Güncel

Alanya'da orman yangınları: 400 hektar alan zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınları Aliefendi, Kargıcak ve Ispatlı mahallelerinde kontrol altına alındı. Yangınlarda ziraat ve ormanlık alanlar ile bazı inşaatlar ve araçlar zarar gördü.

IHA20 Eylül 2025 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
Alanya'da orman yangınları: 400 hektar alan zarar gördü
ABONE OL

Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi, Kargıcak ve Ispatlı mahallelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınlarda 400 hektar ziraat ve ormanlık alanın, inşaat halinde 2 villa, 1 bahçe evi ve 1 aracın zarar gördüğü bildirildi. Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde ise yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'de 23.00 sularında Alanya ilçesi Aliefendi, Kargıcak ve Ispatlı mahallelerinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının, saat 16.30 itibariyle kontrol altına alındığı söndürme çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Yangında yaklaşık 400 hektar ziraat ve ormanlık alan; inşaat halinde 2 villa, 1 bahçe evi ve 1 araç zarar gördüğü, evlerinden tahliye edilen vatandaşların da konutlarına geri dönmeye başladığı aktarıldı.

Yine Alanya ilçesinde dün saat 20.00'da başlayan Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alandaki yangını söndürme çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.