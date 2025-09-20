Alanya'da orman yangınları: 400 hektar alan zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi, Kargıcak ve Ispatlı mahallelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınlarda 400 hektar ziraat ve ormanlık alanın, inşaat halinde 2 villa, 1 bahçe evi ve 1 aracın zarar gördüğü bildirildi. Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde ise yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'de 23.00 sularında Alanya ilçesi Aliefendi, Kargıcak ve Ispatlı mahallelerinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının, saat 16.30 itibariyle kontrol altına alındığı söndürme çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Yangında yaklaşık 400 hektar ziraat ve ormanlık alan; inşaat halinde 2 villa, 1 bahçe evi ve 1 araç zarar gördüğü, evlerinden tahliye edilen vatandaşların da konutlarına geri dönmeye başladığı aktarıldı.

Yine Alanya ilçesinde dün saat 20.00'da başlayan Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alandaki yangını söndürme çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.